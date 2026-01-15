В Україні планують установити шість модульних мостів (фото) Сьогодні 18:22

Минулого року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури встановило два модульних мости на дорогах України. Цьогоріч планується встановити ще шість збірних конструкцій.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там зауважують, що продовжується співпрацю з урядом Японії за сприяння агентства з міжнародного співробітництва JICA та JICS, у рамках якої було передано металеві тимчасові збірні мости. Загальна протяжність мостових споруд 720 пог. м.

У 2025 році на автомобільних дорогах загального користування державного значення було встановлено 2 такі мости у Тернопільській та Дніпропетровській областях. Протяжність 20 погонних метрів та 40 погонних метрів відповідно.

У 2026 році, за умови безпекової ситуації, планується влаштування ще 6 тимчасових мостів різної протяжності — від 20 пог. м до 80 пог. м, зокрема, і для прифронтових регіонів.





Решта конструкцій тимчасових споруд залишаються на зберіганні Служб відновлення. У відомстві зазначили, що вони можуть використовуватися для оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та за потреби швидкого відновлення транспортного сполучення у громадах.

Довжина прогонової будови — 20 м. Модульний міст складається з проїзної частини з металевих панелей, які вже оброблені спеціальним покриттям, є тротуар, перильне та бар’єрне огородження.

Крім того, передані конструкції відповідають сучасним потребам навантаження і можуть використовуватися для військової логістики і проїзду великовантажного транспорту.

«Модульні споруди забезпечують безперебійний рух транспорту в повному обсязі, так само, як і постійні мости. Крім того, такі мости мають значні переваги у швидкості монтажу порівняно з будівництвом нових споруд», — наголосили у відомстві.

