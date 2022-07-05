В Україні планують скоротити половину держслужбовців — Finance.ua

В Україні планують скоротити половину держслужбовців Вчора 09:35 — Казна та Політика

Уряд ініціює реформу скорочення державного апарату — заради економії планують звільнити кожного другого українського чиновника.

Про це у понеділок, 4 липня, повідомила «Економічна правда»

Мінцифри розробляє реформу, згідно з якою кількість чиновників у країні зменшиться вдвічі. У міністерстві відмовилися коментувати власні напрацювання до оприлюднення документа, однак ЕП вдалося ознайомитися з ним.

Скільки в Україні чиновників

На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців.

Пропонована реформа стосуватиметься лише державних службовців. За даними Національного агентства з питань державної служби, їх в Україні 168,2 тис. Ще 32,8 тис. посад залишаються вакантними. Тобто загальна штатна чисельність чиновницького апарату становить майже 205 тисяч осіб.

До них належать працівники Офісу президента, уряду, Верховної Ради, міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, обласних та районних адміністрацій, судів та інших державних установ.

Учителів, лікарів та пожежників скорочення поки що не зачепить.

План трансформації пропонує кардинально зменшити кількість органів влади та чиновників, які там працюють. Зміни пропонують проводити на найвищому рівні, починаючи з Кабінету Міністрів. Кількість міністерств хочуть зменшити з 20 до 12 шляхом об’єднання та ліквідації.

Внаслідок об’єднань міністерств та функцій забезпечення їх діяльності штат центральних апаратів міністерств скоротиться з 9,2 тис. до 2,7 тис. осіб. Кількість працівників їх територіальних органів — з понад 15 тис. до менш ніж 9 тис.

Зменшаться штати Пенсійного фонду, Податкової служби, Держстату. У їх центральних апаратах працюють 13 тис. осіб, у територіальних — 80 тис. Після реформи кількість таких органів скоротиться з 58 до 43, кількість працівників у їх центральних апаратах — до 4,3 тис. осіб, у територіальних — до менш ніж 40 тис.

Відповідно до презентації Мінцифри, у перші пів року реформи чисельність бюджетників скоротиться на 60 тис. осіб. Це означає, що на цю ж кількість зросте армія безробітних.

У Мінцифри це називають «можливістю», а не ударом по платоспроможності громадян. Мовляв, з України виїхало на 2 млн людей більше, ніж повернулося, ринок праці потребує людей, і саме держслужбовці мають його наповнити.

Однак ситуація на ринку праці в Україні критична навіть без додаткових 60 тис. безробітних чиновників. За даними Держслужби зайнятості, на одне робоче місце претендують 12 людей. У деяких регіонах країни цей показник ще страшніший.

Економічна Правда За матеріалами:

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