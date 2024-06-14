В Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню — Finance.ua
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В Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню

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Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об’єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об’єктів, які не підлягатимуть відключенням.
Про це повідомив голова інспекції Руслан Слободян, пише пресслужба Держенергонагляду.
«Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню», — сказав Слободян.
За його словами, це сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів, а завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, можна приєднати до інших ліній.
За матеріалами:
Економічна Правда
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