В Україні переглянуть професійний стандарт митника — Finance.ua

В Україні переглянуть професійний стандарт митника Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

В Україні переглянуть професійний стандарт митника

Державна митна служба України ініціювала процес розробки професійного стандарту «Інспектор митний».

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

«Це дозволить систематизувати вимоги до професії, визначити єдині вимоги до знань, навичок та компетенцій посадових осіб і допоможе забезпечити чітку систему підготовки кадрів за міжнародними стандартами. Такий підхід сприятиме також зміні підходу до процесу навчання у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців у галузі митної справи», — зазначили в Держмитслужбі.

Не відкладайте бажання на потім. Оформлюйте кредит за вигідними умовами за допомогою каталогу на Finance.ua.

Як сказано в повідомленні, протягом багатьох років стандарти підготовки митних інспекторів не піддавалися суттєвим змінам, що створювало певний розрив між сучасними вимогами до професії та реальними компетенціями фахівців. Наразі цей підхід підлягає кардинальній трансформації — розробляються фундаментальні вимоги з перспективою розвитку на роки.

Заявка на розробку проекту професійного стандарту вже подана до Національного агентства кваліфікацій, сформовано робочу групу, до складу якої увійшли провідні фахівці Держмитслужби, наукова спільнота та представники громадськості.

Довідка Finance.ua:

у вересні Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 6490-д про перезавантаження митниці;

законом змінюється процедура конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів;



закон також передбачає незалежний аудит митних органів, впровадження вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників і підвищення оплата праці митників.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.