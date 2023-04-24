В Україні передадуть понад ₴2,9 мільйона активів московської біржі в дохід держави — Finance.ua
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В Україні передадуть понад ₴2,9 мільйона активів московської біржі в дохід держави

Казна та Політика
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В Україні передадуть понад ₴2,9 мільйона активів московської біржі в дохід держави
В Україні передадуть понад ₴2,9 мільйона активів московської біржі в дохід держави
Активи ПАТ «московська біржа ММВБ-РТС» стягнуто в дохід держави. Ідеться про 2 978 000, 00 грн.
Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України у Фейсбуці.
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«19 квітня 2023 року Вищим антикорупційним судом України задоволено позов Міністерства юстиції України. Після набрання рішенням законної сили в дохід держави буде стягнуто 1,44 % акцій ПАТ „Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках“, якими володіє ПАТ „московська біржа ММВБ-РТС“, загальна номінальна вартість яких становить 2 978 000, 00 грн», — йдеться у повідомленні.
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У Мін’юсті нагадують, що 12 квітня 2023 року міністерство подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ПАТ «московська біржа ММВБ-РТС» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 ЗУ «Про санкції».
Зазначається, що ПАТ «московська біржа ММВБ-РТС» є власником акцiй ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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