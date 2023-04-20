Всі доступні шляхи стягнення 5 млрд доларів компенсації за захоплення росією активів у Криму будуть застосовані - Нафтогаз — Finance.ua
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Всі доступні шляхи стягнення 5 млрд доларів компенсації за захоплення росією активів у Криму будуть застосовані - Нафтогаз

Фондовий ринок
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Всі доступні шляхи стягнення 5 млрд доларів компенсації за захоплення росією активів у Криму будуть застосовані.
Про це заявив Олексій Чернишов на зустрічі з представниками провідної міжнародної юридичної фірми Covington & Burling LLP.
«Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від рф, тому разом із провідною юридичною фірмою Covington & Burling LLP опрацьовуємо всі можливі механізми визнання та примусового виконання арбітражного рішення за допомогою правових механізмів. Ми не можемо розголошувати деталі, але у нас є чітка стратегія», — пояснив Олексій Чернишов.
Провідна міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з росії 5 млрд доларів компенсації за захоплення активів Групи Нафтогаз у Криму. Відповідна зустріч відбулась у Вашингтоні, США за участі очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова.
Чернишов також подякував партнерам, які підтримують Україну та Групу Нафтогаз у боротьбі за справедливість.
«Злочини не можуть і не будуть залишатися безкарними. Дякую нашим партнерам за спільну роботу в цьому напрямку та результати, яких нам вже вдалося досягти», — додав очільник Групи Нафтогаз.
За матеріалами:
УНН
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