В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки

Аграрний ринок
26
В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки
В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки
До Верховної Ради внесли проєкт закону № 11 287 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо уточнення деяких положень, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за землю».
Проєкт закону пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про оренду землі», якими передбачається визначити, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі та обчислюється у відсотках від нормативної грошової оцінки землі, що виражений у грошовому еквіваленті на дату укладення договору оренди.
За словами авторів, прийняття законопроєкту забезпечить застосування нормативної грошової оцінки земельної ділянки як основи для визначення розміру орендної плати, а зміну нормативної грошової оцінки як підставу для перегляду розміру орендної плати за землю.
Слід зазначити, що згідно зі статтею 21 Закону України «Про оренду землі», орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.
Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.
За матеріалами:
AgroPolit.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.