В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки — Finance.ua

В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки Сьогодні 20:36 — Аграрний ринок

В Україні оренду землі хочуть прив’язати до нормативної грошової оцінки

До Верховної Ради внесли проєкт закону № 11 287 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо уточнення деяких положень, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за землю».

Проєкт закону пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про оренду землі», якими передбачається визначити, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі та обчислюється у відсотках від нормативної грошової оцінки землі, що виражений у грошовому еквіваленті на дату укладення договору оренди.

За словами авторів, прийняття законопроєкту забезпечить застосування нормативної грошової оцінки земельної ділянки як основи для визначення розміру орендної плати, а зміну нормативної грошової оцінки як підставу для перегляду розміру орендної плати за землю.

Слід зазначити, що згідно зі статтею 21 Закону України «Про оренду землі», орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

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