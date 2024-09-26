Аграрії засіяли 0,9 млн га озимими зерновими — Finance.ua
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Аграрії засіяли 0,9 млн га озимими зерновими

Аграрний ринок
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Аграрії засіяли 0,9 млн га озимими зерновими
Аграрії засіяли 0,9 млн га озимими зерновими
Сільськогосподарські підприємства станом на 25 вересня засіяли 1,807 млн га озимими культурами, зокрема 944,5 тис. га озимими зерновими, під урожай 2025 року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.
Зокрема, засіяно 878,8 тис. га озимою пшеницею, 45 тис. га озимим ячменем, 20,7 тис. га озимим житом, а також 862,2 тис. га озимим ріпаком.
Серед лідерів по сівбі озимих зернових аграрії Полтавщини — 106,4 тис. га, Кіровоградщини — 105,8 тис. га, Миколаївщини — 89,9 тис. га.
При цьому аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Сільськогосподарські підприємства планують посіяти озиму пшеницю на площі 4,5−5 млн га під урожай 2025 року.
За матеріалами:
Українські Новини
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