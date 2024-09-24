Фермери Іспанії вимагають обмежити імпорт зерна з України — Finance.ua

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Фермери Іспанії вимагають обмежити імпорт зерна з України

Аграрний ринок
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Фермери Іспанії вимагають обмежити імпорт зерна з України
Фермери Іспанії вимагають обмежити імпорт зерна з України
Фермери Іспанії вимагають обмежити імпорт зерна з України, оскільки це призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку. Організація Unión de Uniones закликає Єврокомісію втрутитися, щоб запобігти банкрутству місцевих аграріїв.
Фермери закликали вжити заходів для зменшення обсягів імпорту українських зернових, оскільки збільшення постачання з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що Іспанія отримує понад половину всього українського зерна, що імпортується до ЄС.
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Повідомляється, що 25 вересня у порту Сантандер відбудеться масштабний мітинг з вимогою встановити контроль над імпортом українського зерна. Схожа акція протесту вже пройшла 23 вересня біля офісу Європейського Союзу в Мадриді.
У 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн. Unión de Uniones вказує на 45% зниження цін на зернові з травня 2022 року як на наслідок зростання імпорту.
Фермери вимагають від уряду і Єврокомісії вжити заходів для регулювання імпорту та надати допомогу фермерам.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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