Уряд розширив підтримку для фермерських господарств — Finance.ua

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Уряд розширив підтримку для фермерських господарств

Аграрний ринок
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Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає розширення напрямків підтримки для роботи аграріїв.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 300 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції». Цей документ розширює сферу державної підтримки для аграріїв, які зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, і збільшує обсяги фінансових виплат.
Зокрема, державна підтримка буде надаватися за такими напрямами:
  • Бюджетна субсидія на кожен гектар для аграріїв, які обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських земель. Розмір цієї субсидії збільшено з 3,1 тисячі гривень до 4 тисяч гривень на гектар.
  • Окрема бюджетна субсидія на кожен гектар для аграріїв з деокупованих територій або територій, де завершилися військові дії. Розмір цієї підтримки — 8 тисяч гривень на гектар.
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  • Спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, які утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову.
  • Спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів'я кіз та/або овець. Розмір цієї підтримки — 2 тисячі гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.
За матеріалами:
УНН
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