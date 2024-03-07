Держпідтримка аграріїв: в Раді озвучили повний перелік програм — Finance.ua

Держпідтримка аграріїв: в Раді озвучили повний перелік програм Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Держпідтримка аграріїв: в Раді озвучили повний перелік програм

Цьогоріч в бюджеті країни закладено фінансування низки державних програм підтримки, якими зможуть скористатися аграрії.

Повний перелік держпрограм опублікував на своїй сторінці у Телеграм народний депутат Сергій Лабазюк.

Держпрограми Мінагрополітики:

1) 205,0 млн грн для підтримки сільгосптоваровиробників, з яких:

200,0 млн грн для надання підтримки сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі;

5,0 млн грн для компенсації сімейним фермерським господарствам сплаченого ЄСВ;

2) 80,0 млн грн для надання кредитів фермерським господарствам;

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3) 796,0 млн грн (можливе збільшення на 1 851, 2 млн грн від Світового Банку) для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Кошти будуть спрямовуватися на:

дотація на голову ВРХ — до 7000 грн на 1 гол., але не більше ніж 100 голів;

дотація на голову ДРХ (вівці, кози) — до 2000 грн на 1 гол., але не більше ніж 500 голів;

дотація на 1 га — 4000 грн, але не більше ніж 120 га

4) 374,0 млн грн для Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві. До 50% непогашеної суми на суму до 30 млн.

Держпрограми Мінекономіки:

1) 1 000,0 млн грн для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

2) 3 000,0 млн грн для компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

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3) 1 370 млн грн для надання грантів для створення або розвитку бізнесу, з яких, відповідно до розподілу Мінекономіки, передбачається спрямувати:

383,6 млн грн — надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

95,9 млн грн — надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства;

890,5 млн грн — надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

Додаткові програми за Мінекономіки, які націлені не тільки на аграріїв, але вони можуть ними скористатися:

1) 18 000,0 млн грн Програми 5−7-9 із загального фонду державного бюджету. Однак наявна заборгованість за 2023 р. в сумі близько 6,9 млрд грн, тому реальний обсяг фінансування буде нижче заявленого;

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2) 1 000,0 млн грн для державного стимулювання створення індустріальних парків.

3) 3 000,0 млн грн для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

УНІАН За матеріалами:

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