Держпідтримка аграріїв: в Раді озвучили повний перелік програм — Finance.ua

Держпідтримка аграріїв: в Раді озвучили повний перелік програм
Цьогоріч в бюджеті країни закладено фінансування низки державних програм підтримки, якими зможуть скористатися аграрії.
Повний перелік держпрограм опублікував на своїй сторінці у Телеграм народний депутат Сергій Лабазюк.
Держпрограми Мінагрополітики:
1) 205,0 млн грн для підтримки сільгосптоваровиробників, з яких:
- 200,0 млн грн для надання підтримки сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі;
- 5,0 млн грн для компенсації сімейним фермерським господарствам сплаченого ЄСВ;
2) 80,0 млн грн для надання кредитів фермерським господарствам;
3) 796,0 млн грн (можливе збільшення на 1 851, 2 млн грн від Світового Банку) для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.
Кошти будуть спрямовуватися на:
- дотація на голову ВРХ — до 7000 грн на 1 гол., але не більше ніж 100 голів;
- дотація на голову ДРХ (вівці, кози) — до 2000 грн на 1 гол., але не більше ніж 500 голів;
- дотація на 1 га — 4000 грн, але не більше ніж 120 га
4) 374,0 млн грн для Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві. До 50% непогашеної суми на суму до 30 млн.
Держпрограми Мінекономіки:
1) 1 000,0 млн грн для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
2) 3 000,0 млн грн для компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;
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3) 1 370 млн грн для надання грантів для створення або розвитку бізнесу, з яких, відповідно до розподілу Мінекономіки, передбачається спрямувати:
- 383,6 млн грн — надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
- 95,9 млн грн — надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства;
- 890,5 млн грн — надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.
Додаткові програми за Мінекономіки, які націлені не тільки на аграріїв, але вони можуть ними скористатися:
1) 18 000,0 млн грн Програми 5−7-9 із загального фонду державного бюджету. Однак наявна заборгованість за 2023 р. в сумі близько 6,9 млрд грн, тому реальний обсяг фінансування буде нижче заявленого;
2) 1 000,0 млн грн для державного стимулювання створення індустріальних парків.
3) 3 000,0 млн грн для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.
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