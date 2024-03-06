У 2024 році рослинництво для аграріїв буде прибутковим — Мінагрополітики — Finance.ua
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У 2024 році рослинництво для аграріїв буде прибутковим — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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У 2024 році рослинництво для аграріїв буде прибутковим — Мінагрополітики
У 2024 році рослинництво для аграріїв буде прибутковим — Мінагрополітики
Попри зниження виробничих витрат та поліпшення ситуації із логістикою, вирощування зернових у 2023 році залишалось в цілому збитковим.
Про це йдеться у дослідженні «УКРАЇНА: Вплив війни на прибутковість сільськогосподарського виробництва», пише Мінагрополітики.
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Ситуація з олійними культурами була дещо ліпшою: соняшник показав мінімальну збитковість, а соя та ріпак згенерували мінімальну прибутковість.
«Загалом, рівень рентабельності зернових та олійних культур покращився у 2023 році порівняно з 2022 роком, однак низькі світові ціни не дозволили галузі досягти відчутної прибутковості», — йдеться у повідомленні відомства.
Як зазначається, добрива займали найбільшу частку в структурі витрат на гектар у 2023 році — від 17% до 28%. Відтак в умовах фінансових обмежень українські аграрії були змушені заощаджувати на цьому ресурсі вже другий рік поспіль.
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У 2023 р. світові ціни на зернові та олійні були нижчими, ніж ціни у 2021 р. Після впливу війни, саме світові ціни залишаються найбільшим стримувальним фактором для відновлення прибутковості виробництва.
У 2024 р. очікується зростання рівня рентабельності для всіх видів зернових та олійних культур. За умови, що ситуація із безпекою та експортом морським транспортом не ускладниться, а ситуація на західних кордонах стабілізується.
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«Серед зернових мінімальну прибутковість матиме пшениця, тоді як кукурудза та ячмінь, ймовірно, залишаться збитковими. Водночас очікується, що всі види олійних культур стануть прибутковими. Якщо цей позитивний прогноз справдиться, очікуваний рівень рентабельності за результатами цього року все одно буде удесятеро нижчим, ніж у період до повномасштабного вторгнення», — йдеться у дослідженні.
Водночас у 2024 році очікується зниження врожайності — приблизно на 4−5%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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