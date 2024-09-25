Україна почала завозити картоплю з-за кордону через дефіцит виробництва — Finance.ua

Україна почала завозити картоплю з-за кордону через дефіцит виробництва
Україна у вересні розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через зростання попиту та побоювання щодо дефіциту якісної продукції.
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що з 1 по 23 вересня 2024 року країна вже отримала три вантажівки картоплі з Литви, (22 т за 10,5 тис. дол.) та Польщі (41 т за 20,1 тис. дол.).
За даними Державної митної служби, за січень-серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тис. т картоплі (понад 9 млн дол.), в той час як експорт становив 760 т (215 тис. дол.).
Аналітики проєкту вважають, що імпорт картоплі почався через зростання попиту серед оптовиків та роздрібних мереж, а також через спекуляції щодо ймовірного дефіциту якісної картоплі, власне цим зумолене й зростання цін.
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Погіршення врожаю цього року сприяло підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі. Експерти моніторингового проєкту зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.
Як повідомлялось, в Україні стрімко зростає ціна на продовольчу картоплю через досить високий попит з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж та чутки про нестачу.
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