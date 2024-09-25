Україна почала завозити картоплю з-за кордону через дефіцит виробництва — Finance.ua

Україна почала завозити картоплю з-за кордону через дефіцит виробництва Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

Україна почала завозити картоплю з-за кордону через дефіцит виробництва

Україна у вересні розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через зростання попиту та побоювання щодо дефіциту якісної продукції.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що з 1 по 23 вересня 2024 року країна вже отримала три вантажівки картоплі з Литви, (22 т за 10,5 тис. дол.) та Польщі (41 т за 20,1 тис. дол.).

За даними Державної митної служби, за січень-серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тис. т картоплі (понад 9 млн дол.), в той час як експорт становив 760 т (215 тис. дол.).

Аналітики проєкту вважають, що імпорт картоплі почався через зростання попиту серед оптовиків та роздрібних мереж, а також через спекуляції щодо ймовірного дефіциту якісної картоплі, власне цим зумолене й зростання цін.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Погіршення врожаю цього року сприяло підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі. Експерти моніторингового проєкту зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.

Як повідомлялось, в Україні стрімко зростає ціна на продовольчу картоплю через досить високий попит з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж та чутки про нестачу.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.