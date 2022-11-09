В Україні опалення включено в 60% об'єктів, - Шмигаль — Finance.ua
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В Україні опалення включено в 60% об'єктів, - Шмигаль

Енергетика
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В Україні опалення увімкнули до 60% об’єктів, дві області до тепла підключено повністю. Ще у п’яти регіонах цей показник становить близько 85%.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook уряду.
«Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які виробляє росія. Близько 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більше 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%», — зазначив прем’єр-міністр.
За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповується резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.
Раніше ми писали, що у Черкасах деякі будинки можуть відключати від електропостачання через зволікання із підключенням тепла. Оскільки економія на опаленні може спричинити аварію в енергетичній системі.
Також повідомлялося, що у Львові планується розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Однак у міськраді враховуватимуть температуру повітря і готові включити опалення раніше.
За матеріалами:
РБК-Україна
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