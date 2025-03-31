Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло — Finance.ua
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Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло

Енергетика
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Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло
Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло
В Україні наразі діє загальний тариф на електроенергію, проте з лічильниками та певні категорії українців можуть платити менше. Якщо ж ви все ж таки накопичили борги — світло можуть відключити.
Як йдеться на сайті Міненергетики, це можливо на всій території країни, окрім зони можливих бойових дій, зони бойових дій та житла в окупації. Попередити про такий крок постачальники мають за 10 днів.
У законодавстві чітко не прописана сума заборгованості, після якої припиняють електропостачання. Зазвичай, це може бути борг в кілька тисяч гривень, або несплата протягом кількох місяців.
Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло

Після надходження попередження, у споживача є кілька шляхів:

  • до вказаної дати повністю погасити борг
  • укласти договір реструктуризації з постачальником
  • звернення до електропостачальника чи оператора системи розподілу для перевірки обсягів споживання (якщо є питання із обсягами нарахування)
  • звернення до суду (поки триватиме судовий розгляд, відключення не відбудеться).
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Якщо борг не сплачено і ніяких кроків немає, постачання електроенергії буде обмежено. Ба більше, доведеться ще й оплатити роботи з повторного підключення, а це — додаткові витрати, що можуть сягати кількох тисяч гривень. Повторне підключення не відбувається миттєво: у місті на це піде до 3 днів, у сільській місцевості — до 5.
За матеріалами:
Novyny.live
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