В Україні оновили бронеавтомобіль «Новатор-2» — Finance.ua

В Україні оновили бронеавтомобіль «Новатор-2» Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

В Україні оновили бронеавтомобіль «Новатор-2»

Під час модернізації бронеавтомобіль «Новатор-2» отримав низку відмінностей. Якщо базова версія могла перевозити лише п’ять осіб, то після оновлення цей показник досяг десяти осіб. Про це повідомляє Фокус.

Усередині бронемашини було встановлено спеціальні протимінні крісла, що зменшують навантаження на екіпаж під час підриву, а в задній частині з’явився додатковий люк. Останній може використовуватися як для екстреної евакуації екіпажу, так і для ведення вогню.

Збільшення місткості спричинило зростання маси авто. Щоб впоратися із додатковим навантаженням, виробник посилив передній і задній мости, модернізував підвіску і встановив нові амортизатори.

Захист бронеавтомобіля залишився на тому ж рівні, що й у попередньої версії.

Нагадаємо, спеціалізований бронеавтомобіль «Новатор» — це бронеавтомобіль виробництва компанії «Українська бронетехніка». Модель була створена на посиленому шасі Ford F-550 та оснащена 300-сильним мотором. Максимальна швидкість — 120 км/год.

MMR За матеріалами:

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