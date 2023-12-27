В Україні оновлять перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню — Finance.ua

В Україні оновлять перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню Сьогодні 16:45

В Україні оновлять перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню

Мінекономіки пропонує затвердити новий перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), та включити до нього продукти, ліки, засоби особистої гігієни, ювелірні вироби та сигарети. Старий порядок 1994 року буде скасований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Кабміну, розміщений на сайті міністерства.

Пропонується встановити наступний перелік:

1. Харчові продукти.

2. Лікарські засоби.

3. Засоби особистої гігієни, косметична продукція (у тому числі парфумерна), мийні засоби без упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів.

4. Товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

5. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

6. Тютюн, тютюнові вироби, трав’яні вироби для куріння, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, що використовуються для вживання тютюнових виробів.

Обґрунтування постанови

Як зазначається в пояснювальній записці, у червні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон «Про захист прав споживачів». У законі імплементовано законодавчі акти Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, які спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних, зокрема з обміном (поверненням) товарів, придбаних споживачами, відмовою у такому праві, а також питань, пов’язаних з гарантіями для споживачів.

Так, частиною п’ятою статті 5 закону визначені категорії товарів, які не підлягають обміну (поверненню), зокрема товари, виготовлені за індивідуальним замовленням, товари, які є друкованими медіа, товари, придбані в запакованому вигляді та розпаковані споживачем, внаслідок чого порушено гігієнічні та інші властивості товару, пов’язані з охороною здоров’я, або властивості цифрового вмісту, товари, які швидко псуються або втрачають свої споживчі властивості.

«Ураховуючи викладене, перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19.03.1994 № 172 , потребує приведення у відповідність до закону», — йдеться в документі.

Нагадаємо, відповідно до закону «Про захист прав споживачів» громадяни маю право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Вона має бути надана до придбання товару чи замовлення роботи (послуги).

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