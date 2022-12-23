В Україні очікують, що ембарго на нафту зменшить прибуток рф на 50% — Finance.ua

В Україні очікують, що ембарго на нафту зменшить прибуток рф на 50% Сьогодні 09:14 — Енергетика

У Мінекономіки України очікують, що ембарго на російську нафту та нафтопродукти має зменшити прибутки рф у цій сфері на 50%.

Про це під час брифінгу сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Ми очікуємо, обвал прибутку від експорту нафти і газу має бути більш ніж на 50% саме через запровадження ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти і через запровадження обмеження ціни. Від нафти і газу припадає 60% і 40% доходів федерального бюджету. Ми очікуємо, що доходи росії впадуть нижче критичного в 40 млрд доларів на квартал», — сказала Свириденко.



Вона висловила сподівання, що на фоні скорочення прибутків, росія має зіткнутись з труднощами фінансування війни.

Як повідомлялося, ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти на європейський ринок морським шляхом, а також граничне цінове обмеження у 60 доларів США за барель для її поставок у треті країни з використанням європейських суден або торговельних послуг. Цінова стеля погоджена із країнами «Групи семи» та іншими партнерами ЄС.

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Укрінформ За матеріалами:

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