Рішення ЄС про схвалення стелі цін на газ — це системна зміна, яка дозволяє скоріше відрізати росію від ринку газу - Мінекономіки — Finance.ua

Рішення ЄС про схвалення стелі цін на газ — це системна зміна, яка дозволяє скоріше відрізати росію від ринку газу - Мінекономіки Сьогодні 15:47 — Енергетика

Рішення ЄС про схвалення стелі цін на газ — це системна зміна, яка дозволяє скоріше відрізати росію від ринку газу - Мінекономіки

Країни Євросоюзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні 180 євро за МВт*год.

Про те, до чого може привести таке рішення розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Гарна новина полягає в тому, що 180 євро за МВт*год — це істотно нижче, ніж початкова пропозиція Єврокомісії — 273 євро за МВт*год. Водночас, поки тривали політичні дебати ціна газу в ЄС зменшилася до рівня 117 євро за МВт*год, а сьогодні ціна TTF взагалі становить 107 євро за МВт*год», — пояснила Свириденко.

За словами міністра економіки, даний інструмент запрацює з 1 лютого 2023 року, а цінові обмеження стануть можливими з 15 лютого. Цей механізм стане страховкою від стрибків цін.

Читайте також: Коли стеля цін на російську нафту знекровить економіку агресора

"Стеля ціни на газ має іншу природу, ніж цінова стеля на нафту. Формально це — не інструмент санкцій. Його головна мета — захист від надмірно високих цін. Але запровадження механізму коригування цін відкриває можливість для майбутніх санкцій і витіснення російського газу з глобальних ринків. Справа у тому, що багаторічне домінування росії на ринку газу в ЄС призвело не лише до кількісної домінації, але і до того, що саме ціноутворення на ринку є надто чутливим до російського чинника. Зрештою це призвело до того, що влітку 2022 року ціни в ЄС були в 7 разів вищими, ніж у Сполучених Штатах",- зазначила Юлія Свириденко.

На практиці передбачається, що механізм коригування буде застосовуватися до конкретного інструменту торгівлі газом — TTF — який є центральним у системі ціноутворення в Європі і найбільш чутливим до маніпуляцій.

«Але водночас це фінансовий інструмент, який також пов’язаний із низкою деривативів. Тому це не лише енергетичне питання, але і питання функціонування фінансових ринків. Тому існує ризик, що різке і надмірне втручання може призвести або до обмеження фізичних постачань, втрат ліквідності торговців фінансовими інструментами, або ж до втечі торгівлі на інші майданчики», — заявила Юлія Свириденко.

Тому будь-яке рішення про застосування цього механізму буде супроводжуватися аналізом та позиціями Європейського агентства співпраці енергетичних регуляторів, Європейського агентства з ринків цінних паперів, Європейського центрального банку тощо.

«Але навіть усі складнощі і ризики не переважать головного — російські маніпуляції мають бути усунуті, а росія — позбавлена доходів, якими вона фінансує війну. І нинішнє рішення системна зміна, яка дозволяє швидше і чіткіше відрізати росію від ринку газу», — резюмувала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.