В Україні обмежили безмитний продаж цигарок та алкоголю — Finance.ua

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В Україні обмежили безмитний продаж цигарок та алкоголю

Казна та Політика
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В Україні обмежили безмитний продаж цигарок та алкоголю
В Україні обмежили безмитний продаж цигарок та алкоголю
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 3326-ІХ (раніше законопроєкт № 9315), ухвалений 10 серпня, який обмежив продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв в магазинах безмитної торгівлі.
«З 1 вересня вступає в силу. Ще одне досягнення нашої ТСК з економічної безпеки», — заявив перший заступний голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Закон переслідує мету руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.
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Закон забороняє магазинам безмитної торгівлі до скасування воєнного стану в Україні поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продавати підакцизні товари, зокрема вироблені в Україні. Можна буде лише розпродати залишки на складі в обсягах до 50 сигарет та 1 л міцного алкоголю на особу.
«Закрили схему з продажу цигарок та алкоголю в магазинах duty-free. Це одна з найбільших схем по легалізації тіньового ринку підакцизних товарів. І знов ж таки 5−7 млрд грн на рік до бюджету», — казав раніше депутат.
В ході роботи парламентської ТСК була виявлена схема фіктивних продажів цигарок через магазини дюті-фрі: на один чек в середньому по 35 пачок цигарок продавали. Після розголосу продажі впали в 2−3 рази або на 1 млн пачок на місяць.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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