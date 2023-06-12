Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів — Finance.ua

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів
Віце-прем'єр-міністр та міністр фінансів Христя Фріланд оголосила, що Канада продовжить дію Указу про ремісію українських товарів до 9 червня 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.
Це забезпечить продовження безмитного імпорту українських товарів до Канади, зокрема сталі та інших товарів, які регулюються квотами.
Фріланд зазначила, що така процедура допоможе підтримати економіку України.
Повідомляється, що тимчасове звільнення від сплати мита Канадою для українських товарів є одним із найповніших пакетів звільнень від мит у G7 та світі.
Продовження безмитного режиму для українського імпорту ґрунтується на угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) та її модернізації, оголошеній у квітні цього року.
З моменту набуття CUFTA чинності 1 серпня 2017 року тарифи були скасовані на 99,9% імпорту з України, зокрема рибу та морепродукти, соняшникову олію та мінерали, 99,9% промислових товарів та 99,9% сільськогосподарської продукції.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною