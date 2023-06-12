Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів — Finance.ua

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів

Віце-прем'єр-міністр та міністр фінансів Христя Фріланд оголосила, що Канада продовжить дію Указу про ремісію українських товарів до 9 червня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.

Це забезпечить продовження безмитного імпорту українських товарів до Канади, зокрема сталі та інших товарів, які регулюються квотами.

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Фріланд зазначила, що така процедура допоможе підтримати економіку України.

Повідомляється, що тимчасове звільнення від сплати мита Канадою для українських товарів є одним із найповніших пакетів звільнень від мит ​​у G7 та світі.

Продовження безмитного режиму для українського імпорту ґрунтується на угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) та її модернізації, оголошеній у квітні цього року.

З моменту набуття CUFTA чинності 1 серпня 2017 року тарифи були скасовані на 99,9% імпорту з України, зокрема рибу та морепродукти, соняшникову олію та мінерали, 99,9% промислових товарів та 99,9% сільськогосподарської продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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