Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів — Finance.ua

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Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів

Казна та Політика
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Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів
Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів
Віце-прем'єр-міністр та міністр фінансів Христя Фріланд оголосила, що Канада продовжить дію Указу про ремісію українських товарів до 9 червня 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.
Це забезпечить продовження безмитного імпорту українських товарів до Канади, зокрема сталі та інших товарів, які регулюються квотами.
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Фріланд зазначила, що така процедура допоможе підтримати економіку України.
Повідомляється, що тимчасове звільнення від сплати мита Канадою для українських товарів є одним із найповніших пакетів звільнень від мит ​​у G7 та світі.
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Продовження безмитного режиму для українського імпорту ґрунтується на угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) та її модернізації, оголошеній у квітні цього року.
З моменту набуття CUFTA чинності 1 серпня 2017 року тарифи були скасовані на 99,9% імпорту з України, зокрема рибу та морепродукти, соняшникову олію та мінерали, 99,9% промислових товарів та 99,9% сільськогосподарської продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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