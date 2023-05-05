Україна закуповуватиме уран для АЕС в Канади: які ризики це несе — Finance.ua

Україна закуповуватиме уран для АЕС в Канади: які ризики це несе Сьогодні 20:39 — Енергетика

Україна підписала 12-річну угоду з Канадою про купівлю достатньої кількості урану у канадської шахтарської компанії Cameco Corp для забезпечення енергією всіх ядерних реакторів. Угода дає кожній стороні право змінювати обсяги продажів із попередженням за два роки.

Незвичайна гнучкість угоди, оголошеної в лютому, деталі якої раніше не повідомлялися, відображає невизначеність, викликану війною, і підкреслює високі ставки для обох сторін, пише Reuters

Для канадської компанії Cameco угода несе фінансові ризики, проте Україна зменшує залежність від одного постачальника і залишає кілька альтернатив для підтримки енергопостачання.

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До вторгнення росії, українські ядерні реактори працювали на російському паливі. За угодою, Cameco постачатиме Україні гексафторид урану (UF6) у 2024-2035 роках, що дозволить країні припинити залежність від російського палива.

Угода передбачатиме поставку палива до дев’яти реакторів, які знаходяться під контролем України.

Зазначається, що для Cameco найбільший ризик полягає в тому, що Україні, чия енергетична мережа та теплогенератори були військовими цілями після вторгнення, може знадобитися менше урану, якщо росія захопить або пошкодить більше реакторів. Контрактні ціни на уран зазвичай вищі, ніж спотові ціни, а це означає, що Cameco може отримати знижку, якщо Україна закупить менше урану через вплив війни.

В свою чергу, ризик для «Енергоатому» полягає в тому, що Cameco може вирішити продавати йому менше урану, щоб мати змогу постачати паливо іншим країнам за вищими цінами.

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Хоча Україна покладатиметься на Cameco щодо урану, вона уклала окремі угоди із британською Urenco Group та з американською Westinghouse на виробництво збагаченого урану для реакторного палива.

Такі домовленості можуть забезпечити енергетичні потреби України незалежно від того, скільки триватиме війна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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