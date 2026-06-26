В Україні необхідно запровадити механізм індивідуальних санкційних дозволів, — експерти Мінекономіки Сьогодні 10:28 — Казна та Політика

В Україні необхідно запровадити механізм індивідуальних санкційних дозволів, — експерти Мінекономіки

Українське законодавство потребує створення механізмів персональних дозволів для окремих випадків застосування санкційного режиму.

Про це заявив Начальник Управління санкційної політики Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Тищенко під час заходу «Запровадження механізму санкційних дозволів як необхідна складова реформи санкційної політики України».

«Перш ніж запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій, необхідно не залишати будь-яких прогалин і передбачити механізми надання індивідуальних дозволів. Нам потрібно завжди думати про баланс між інтересами національної безпеки, економіки і третіх осіб», — підкреслив він.

Цю позицію підтримали й експерти Аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» (ІЗІ). Юрист-аналітик ІЗІ Микола Рубащенко наголосив на ризиках криміналізації порушення та обходу санкцій без паралельного запровадження дозвільного механізму.

«Санкційні дозволи потрібно розглядати як інструмент, який якраз дозволяє поєднувати санкційну політику з принципами демократичного ладу. Якщо ми запровадимо кримінальну відповідальність, але не запровадимо дозвільний механізм, це матиме фатальні наслідки», — попереджає експерт.

Керівник проєктів ІЗІ Андрій Климосюк заявив, що для запровадження механізму дозволів слід використати досвід іноземних партнерів, зокрема країн ЄС. Також необхідно встановити відповідальність за зловживання наданими дозволами.

«Запровадження дозвільного механізму має бути поєднане зі створенням системи ефективного контролю та звітування. Це необхідно, аби дозвіл не перетворився на інструмент обходу санкцій. Порушення умов дозволу має бути кримінально караним, як вимагає Директива ЄС», — зазначив керівник проєктів ІЗІ.

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