В Україні найближчим часом очікується стабілізація цін на продукти — експерт Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

В Україні найближчим часом очікується стабілізація цін на продукти — експерт

Попри подорожчання продукції напередодні зимових свят, вже наприкінці січня українці можуть очікувати цінову стабілізацію продуктів, а деякі товари можуть здешевшати.

Такі прогнози в телеефірі зробив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончук, передає Укрінформ.

«На ціни в будь-якому випадку впливає курс долара , тому що багато виробників купують обладнання, транспорт та енергоносії за іноземну валюту. Подорожчання, на жаль, торкнулось багатьох продуктів перед новорічними святами. Думаю, наприкінці січня — початку лютого ціни на деякі групи товарів значно знизяться. Це ж стосуватиметься яєць, водночас очікується стабілізація щодо молочної продукції», — сказав Солончук.

Він наголосив, що вже цього року буде обговорено законопроєкт щодо внутрішньої торгівлі, якого досі немає в Україні. Зокрема, це дозволить зменшити кількість перекупників і забезпечить аграріям доступ до полиць українських супермаркетів, що гарантує справедливу ціну як для виробників, так і для споживачів.

Крім того, відсутність овочесховищ прямо впливає і на ціни . На думку експерта, їх має бути в кожній області не менше 5−6. За його підрахунками на період 2022−2023 років Україна потребувала мінімум 130−140 овочесховищ.

«До прикладу аграрії вирощують картоплю та змушені продавати її по 8−10 грн/кг, адже не мають місць для зберігання. Потім через посередників, ціна для споживачів досягає 30−35 грн/кг. Це призводить до високих націнок і нерівномірного розподілу прибутків між аграрієм і посередниками», — додав Солончук.

Він наголосив, що хоч зараз збудовано до 20 овочесховищ, однак не вистачає як мінімум ще сотні таких, аби український аграрій мав можливість зберігати, а споживав мав доступну ціну на овочі в будь-який сезон.

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Укрінформ За матеріалами:

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