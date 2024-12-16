В Україні наступного року посилять контроль за «сірим» імпортом та контрабандою — Finance.ua
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В Україні наступного року посилять контроль за «сірим» імпортом та контрабандою

Казна та Політика
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Держпродспоживслужба розробила та погодила секторальний план державного ринкового нагляду на 2025 рік.
Про це повідомляє Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Документ вимагає посилення контролю за імпортною продукцією, зокрема посилення перевірок товарів, які потрапляють на ринок через неформальні канали. Також планується вдосконалення системи моніторингу та підвищення ефективності заходів щодо недопущення небезпечної продукції на ринок. Особлива увага буде направлена на проблему „сірого“ імпорту та контрабанди продукції, яка потрапляє на ринок без належної документації», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
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Зокрема, під час розроблення проєкту використано інтегрований підхід до формування і реалізації державної політики у сфері державного ринкового нагляду, зокрема було враховано належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику та результати моніторингу вжитих обмежувальних заходів.
Нагадаємо, з 5 грудня почали діяти оновлені Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Зазначені вимоги поширюються на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності і встановлюють гігієнічні вимоги до території, приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентарю, утримання агропродовольчих ринків, харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, що на них реалізовуються.
За матеріалами:
Укрінформ
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