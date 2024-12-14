Україна продовжила заборону на імпорт російських товарів до кінця 2025 року — Finance.ua

Україна продовжила заборону на імпорт російських товарів до кінця 2025 року Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна продовжила заборону на імпорт російських товарів до кінця 2025 року

Кабінет Міністрів України продовжив заборону на ввезення товарів з російської федерації на митну територію України до 31 грудня 2025 року. Відповідне рішення ухвалено для збереження економічного тиску на рф.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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У міністерстві нагадали, що перелік заборонених до ввезення товарів з Росії був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147 та періодично оновлювався.

Крім того, 10 грудня уряд своїм рішенням ще на рік — до 31 грудня 2025 року — продовжив термін дії постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року № 1146, яка встановлює ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є рф.

З 9 квітня 2022 року, відповідно до постанови № 426, діє повне ембарго на російські товари. Це означає, що торгівля з рф повністю припинена.

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«Проте ми не повинні забувати про той тиск, який росія вчиняла до повномасштабного вторгнення. Тому необхідно зберігати дію тих інструментів, які вчинялися раніше як контрзаходи щодо рф. Із часом економічний тиск з боку росії отримає належну правову оцінку», — наголосив заступник міністра економіки — Торговий представник України Тарас Качка.

Він висловив сподівання, що й наші західні партнери продовжать відмовлятись від будь-якої російської продукції.

«Треба зменшити надходження коштів в російський бюджет, які країна-агресор використовує для продовження війни», — підсумував Качка.

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