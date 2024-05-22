В Україні народжуються без активів, і це ненормально — Котанкін Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Фільм «Волл стріт», який вийшов 1985 року, або книжка «Спогади біржового спекулянта» Едвіна Ліфєвра — це ті приклади, які навели фінансові експерти щодо своїх вподобань на тему інвестування. Утім, експерти майже одноголосно дотримуються думки, що головна допомога в інвестуванні - не кількість переглянутих кінострічок або перечитаних книжок, а саме досвід.

Саме досвід в інвестуванні та взагалі, куди саме вигідно зараз інвестувати в Україні, обговорювали фахівці на дискусії, яка відбулася в рамках Invest Talk Summit-2024

Зліва направо: Павло Бойко, Руслан Романчук, Дмитро Карпіловський, Олег Котанкін, Ерік Найман, Іван Компан

Одним з перших, хто висловився на цій дискусії про важливість інвестування, став підприємець, інвестор з 10-річним досвідом та волонтер, а також учасник українських та міжнародних бізнес-спільнот, спікер самітів й благодійних форумів в Україні та ЄС — Олег Котанкін.

«Інвестування — це не про цікавість, це про необхідність. На певному етапі розвитку свого капіталу та свого заробітку вам просто необхідно інвестувати. Книга — це добре. Утім, навіть бестселер NYT не дасть вам того емпіричного досвіду, який можна здобути, просто інвестуючи навіть невеликі суми. Тому, моя думка, по-перше: це необхідність, а другий момент — краще свій досвід, аніж книга», — зазначив Котанкін. Керуючий партнер групи інвестиційних компаній Blackshield Capital, з офісами у Києві, Лондоні, Цюриху та Дубаї Руслан Романчук сказав, що життя й реалії ринку зараз насправді не прописані в книжках. Тому, на його думку, реальність — це найкраща книжка та найкращий фільм. З ним погодився й інвестор, а також співзасновник «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський, який наголосив на тому, що не існує й не може існувати гарного кіно або книги про інвестиції. Бо кіно та книги романтизують якраз те, що ніякої дотичності до інвестиції не має. Він також додав, що книги читав би про щось інше, а знання про інвестиції досягаються практикою, а також болючим досвідом.

Аби заробляти, Карпіловський знайшов для себе таку вузьку нішу, як спеціалізована дохідна нерухомість.

«Вона на відміну від більшості нерухомостей в Україні виграє від того, що в нас зараз відбувається. Я роблю ставку на маленькі міста, роблю ставку на внутрішніх переселенців, роблю ставку на внутрішній туризм, роблю ставку на локації, де ніколи не було достатньої кількості якісної сучасної нерухомості. А зараз є запит в цих місцях на цю якісну та сучасну нерухомість. Я роблю ставку на сегмент, на який є попит у інвесторів, а пропозиції немає. Це апарт-готелі, котеджі, сервісна нерухомість та хостели», — сказав експерт.

Котанкін, своєю чергою, вважає, що дохідна нерухомість може бути частиною портфеля, але водночас наголошує, що в кожного стратегія має бути своя. Сам експерт наразі інвестує в нерухомість, альтернативну енергетику та фондовий ринок. Він вважає, що одне з золотих правил інвестора — диверсифікація.

«Нам треба інвестувати в декілька активів, бо робити всю ставку на „зеро“ — це завжди погана ідея. Тобто, мати активи бажано в різних країнах, в різних юрисдикціях, у різних брокерів, в різних компаніях. Щодо фондового ринку, то тут, як ви знаєте, є орієнтир у вигляді S&P500. Будь-хто з керуючими активами хоче перевершити його дохідність, але я знаю дуже багато тих, хто керує активами та, на жаль, далеко не всім це вдається», — сказав Котанкін.

Він радить зробити першим кроком в інвестуванні придбання широкого ETF на індекс.

А от Ерік Найман, який є засновником і керуючим партнером інвестиційної компанії Hug’s, інвестує в американський ринок акцій та вважає, що в інвестуванні варто дотримуватися балансу.

«У мене великі побоювання щодо 2025 року, тому в мене стоїть „горизонт“ інвестування — січень 25-го. Це вже коли інавгурація пройде, наступний президент увійде до Білого дому. Мене влаштує дохідність цього року 10% річних в доларах. Я на сьогодні зберігаю під 5% річних в Interactive Brokers у США. Я інвестую в американський ринок акцій, і вже тут починається збалансована стратегія», — сказав він.

Важливу роль, якщо не найважливішу, відіграють в інвестуванні ризики. Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан не бачить в Україні тих можливостей, які компенсують ті ризики, які є.

«Якщо ви назвете мені пару більш-менш прозорих бізнесів, де можна заробляти вище 35−40%, щоб компенсувати вартість капіталу, я вам буду дуже вдячний. Думаю, за такої вартості капіталу в ці інвестиції: в українську нерухомість, ОВДП, все інше, це все втрачає сенс, бо ризики не компенсуються», — каже Компан.

Окремо була обговорена тема, які є критерії щодо пошуку активу з великим потенціалом для зростання. Так, Карпіловський зауважив наступне:

«Давайте чесно, якщо шукати активи з високим потенціалом зростання, ви будете шукати активи з високим ризиком. Якщо завтра з’являється надійний банківський депозит, надійний, як у швейцарському банку, надійний, як біткойн, то цей продукт дуже швидко абсорбує багато грошей з ринку, й або перестане бути надійним, або перестане бути дохідним. Я вірю, що якщо ви хочете знайти актив з високою дохідністю, ви маєте купити собі до нього доступ або через велику інвестицію часу, або через готовність брати як інвестор на себе високий ризик. І ці два фактори мені здаються найбільш важливими», — сказав фахівець.

Експерт також додав, що найбільшою помилкою в інвесторів є те, що вони не бажають заглиблюватися в деталі. Йдуть за трендом або купляють щось на довірі чи авторитеті. Він наголосив на тому, що без глибокого занурення в питання, це завжди закінчується погано.

Найман, тим часом вважає, що важливий момент полягає в тому, що контролювати ринок неможливо. Він сказав, що на ринку чим менше дієш, тим краще. Окремо він розповів про прихід молоді в інвестування.

«Яка задача молоді? Швидко розбагатіти. Якщо молода людина приходить на ринок заробити, але він розуміє, що в першу чергу заробляє досвід — немає питань. Гроші — не факт, що заробить, а от досвід — точно. Це, як у підприємця. Коли він відкриває перший бізнес, то це, найпевніше, буде збиток. Так може бути й з другим та третім. Якщо є наставник — добре. Якщо є родина як наставник, шанси зростають. Головне — розуміти, що ти можеш „влетіти“, і це не є проблемою», — сказав Найман.

Усе ж таки, головною проблемою є відсутність активів від народження. Принаймні, так вважає Котанкін.

«В Європі є країни, в яких існують такі собі 100-річні гроші. Наприклад — Швейцарія, Іспанія. Після Другої світової війни Іспанія, яка не брала напряму там участі, стала в авангарді розвитку країн у Європі. І там уже суттєвий прошарок людей, які були заможні одразу після війни. Навіть зараз вони свої статки тільки збільшили. Цього, на жаль, не відбувається у нас в країні. Спробуйте вмовити європейця забрати кошти зі свого банку, і купити американські облігації. Це складно зробити. Чому так відбувається? Бо ми народилися без активів. В Європі дуже багато країн, де вже в родинах народжуються з мільйонами», — сказав він.

Аби це змінити, фахівець вважає, що треба змінити сам підхід до інвестицій: обирати інші інструменти або десь диверсифікувати.

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