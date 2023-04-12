В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта — Finance.ua

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В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта

Фондовий ринок
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В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні послабився на 10 копійок — до 37,90 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і становить 41,15 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро — 40,50 грн за євро.

Ситуація на валютному ринку України

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
До повномасштабного вторгнення росії в Україні був плаваючий курс гривні.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

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За матеріалами:
Finance.ua
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