В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц» — Finance.ua

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В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц»

Казна та Політика
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В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц»
В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц»
Фонд державного майна України (ФДМУ) анонсував проведення онлайн-торгів з продажу Дружбівського кар’єру нерудних копалин «Кварц» в Житомирській області. Кар’єр виставили на приватизацію уперше за кілька років.
Про це повідомляється на сайті ФДМУ.
У Фонді зазначили, що Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц» розташований у Коростенському районі Житомирщини.
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Об’єкт площею 128 гектарів, у нього входять 24 об’єкти нерухомості, зокрема будівлі управління, їдальня, побутовий корпус, гараж-стоянка для бульдозерів, корпус дроблення, трансформаторна підстанція. Не підлягає приватизації тільки технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська.
Протягом останніх двох років «Кварц» був збитковим: у 2021 році — 95 тис. гривень, у 2022-му — 290 тис. гривень.
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За умовами приватизації, заборонено звільнення працівників кар’єру протягом шести місяців. Переможець аукціону буде зобов’язаний виплатити борги підприємства — 2,82 млн грн, уточнили у ФДМУ.
Аукціон з рідкісним лотом проведуть 9 березня поточного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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