В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц» — Finance.ua

В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц» Сьогодні 18:29 — Казна та Політика

В Україні на продаж виставили кар’єр «Кварц»

Фонд державного майна України (ФДМУ) анонсував проведення онлайн-торгів з продажу Дружбівського кар’єру нерудних копалин «Кварц» в Житомирській області. Кар’єр виставили на приватизацію уперше за кілька років.

Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

У Фонді зазначили, що Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц» розташований у Коростенському районі Житомирщини.

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Об’єкт площею 128 гектарів, у нього входять 24 об’єкти нерухомості, зокрема будівлі управління, їдальня, побутовий корпус, гараж-стоянка для бульдозерів, корпус дроблення, трансформаторна підстанція. Не підлягає приватизації тільки технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська.

Протягом останніх двох років «Кварц» був збитковим: у 2021 році — 95 тис. гривень, у 2022-му — 290 тис. гривень.

За умовами приватизації, заборонено звільнення працівників кар’єру протягом шести місяців. Переможець аукціону буде зобов’язаний виплатити борги підприємства — 2,82 млн грн, уточнили у ФДМУ.

Аукціон з рідкісним лотом проведуть 9 березня поточного року.

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