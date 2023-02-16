Скільки грошей від приватизації надійшло до бюджету у 2023 — Finance.ua

Скільки грошей від приватизації надійшло до бюджету у 2023 Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Із початку року до державного бюджету від приватизації держмайна надійшло 645 млн грн, з них 464 млн грн — тільки за 14 днів лютого.

Про це повідомила народна депутатка, голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

"Після невеликої паузи в січні, Фонд виходить на середні показники минулого року (і, сподіваюсь, перевершить їх). Після запуску малої приватизації по новому закону у вересні минулого року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн.

Всього в 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн", — написала Підласа.

Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали:

Усть-Дунайський порт (201 млн грн),

готель «Власта» у Львові (115 млн грн),

Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн),

Жовтневий спиртзавод (85 млн грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.