Скільки грошей від приватизації надійшло до бюджету у 2023 — Finance.ua
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Скільки грошей від приватизації надійшло до бюджету у 2023

Казна та Політика
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Із початку року до державного бюджету від приватизації держмайна надійшло 645 млн грн, з них 464 млн грн — тільки за 14 днів лютого.
Про це повідомила народна депутатка, голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.
"Після невеликої паузи в січні, Фонд виходить на середні показники минулого року (і, сподіваюсь, перевершить їх). Після запуску малої приватизації по новому закону у вересні минулого року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн.
Всього в 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн", — написала Підласа.
Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали:
  • Усть-Дунайський порт (201 млн грн),
  • готель «Власта» у Львові (115 млн грн),
  • Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн),
  • Жовтневий спиртзавод (85 млн грн).
За матеріалами:
Finance.ua
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