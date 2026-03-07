В Україні на один мобільний номер телефону зареєстровано понад півтори тисячі ФОПів
В Україні понад 3,3 тисячі телефонних номерів «обслуговують» щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно. Серед компаній налічується 8,9 тисячі таких «масових» номерів. Найбільше — у Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині.
Про це повідомили в «Опендатаботі», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Рекорди серед «масових» номерів
Аналітики зазначають, «масовим» може вважатися номер, який під час реєстрації використовують щонайменше 5 ФОПів. В Україні налічується 3 368 таких телефонних номерів.
Абсолютний лідер пов’язаний одразу з 1 549 активними ФОПами. На другий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а на третій — 773. Один контакт може одночасно об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів.
Найбільше масових номерів використано у Києві — 1 020 (майже третина від усіх). Далі йдуть:
- Харківщина — 741 (22%),
- Київщина — 640 (19%),
- Дніпропетровщина — 595 (18%).
Дослідники додають, один номер може фігурувати у кількох регіонах одночасно.
Сфери діяльності
Найчастіше «масові» телефони використовують у роздрібній торгівлі — 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні — у оптовій торгівлі (963), IT-секторі (922), HoReCa (787) та нерухомості (617).
Один номер може одночасно бути зареєстрований у різних видах діяльності.
«Варто зазначити, що 3 380 номерів — масові як для фопів, так і для компаній. Це номери, які „обслуговують“ щонайменше 5 компаній і 5 фопів одночасно», — йдеться у дослідженні.
