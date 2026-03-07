В Україні на один мобільний номер телефону зареєстровано понад півтори тисячі ФОПів Сьогодні 18:13

В Україні понад 3,3 тисячі телефонних номерів «обслуговують» щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно. Серед компаній налічується 8,9 тисячі таких «масових» номерів. Найбільше — у Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині.

Про це повідомили в «Опендатаботі», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Рекорди серед «масових» номерів

Аналітики зазначають, «масовим» може вважатися номер, який під час реєстрації використовують щонайменше 5 ФОПів. В Україні налічується 3 368 таких телефонних номерів.

Абсолютний лідер пов’язаний одразу з 1 549 активними ФОПами. На другий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а на третій — 773. Один контакт може одночасно об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів.

Найбільше масових номерів використано у Києві — 1 020 (майже третина від усіх). Далі йдуть:

Харківщина — 741 (22%),

Київщина — 640 (19%),

Дніпропетровщина — 595 (18%).

Дослідники додають, один номер може фігурувати у кількох регіонах одночасно.

Сфери діяльності

Найчастіше «масові» телефони використовують у роздрібній торгівлі — 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні — у оптовій торгівлі (963), IT-секторі (922), HoReCa (787) та нерухомості (617).

Один номер може одночасно бути зареєстрований у різних видах діяльності.

«Варто зазначити, що 3 380 номерів — масові як для фопів, так і для компаній. Це номери, які „обслуговують“ щонайменше 5 компаній і 5 фопів одночасно», — йдеться у дослідженні.

