В Україні на 30% збільшилася реєстрація злочинів, пов’язаних із шахрайством — Finance.ua

В Україні на 30% збільшилася реєстрація злочинів, пов’язаних із шахрайством Вчора 16:34 — Кримінал

В Україні реєстрація злочинів, пов’язаних із шахрайством, збільшилися на 30%.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Реєстрація злочинів, пов’язаних із шахрайством, збільшилися на 30%. Хочу звернутися знову до наших громадян, які розшукують своїх рідних та близьких, котрі зникли безвісти. Одна з найпоширеніших ситуацій: шахраї намагаються в соціальних мережах знаходити адреси, телефони наших громадян, які розшукують своїх рідних, зв’язуються з ними й пропонують знайти за якусь винагороду їхніх рідних», — розповів Клименко.

Він закликав громадян, які втратили зв’язок зі своїми близькими, одразу звертатися до поліції.

Голова Нацполіції також розповів про ефективність несення служби на блокпостах та піших патрулів.

«У кожного поліцейського є відповідна база осіб, які розшукуються за будь-які злочини. Звичайно, що і комендантська година допомагає працювати поліції, тому що величезна кількість патрулів — їх на сьогодні близько 7 200 по нашій державі — і піші, і автомобільні — можуть відфільтровувати тих людей, які знаходяться на вулицях. Це робота, яка потребує величезного навантаження, зокрема, і на Національну поліцію, але дійсно вона дає свої результати. Наприклад, ми встановили і затримали 2300 автомобілів, які незаконно були з початку війни викрадені у громадян або суб’єктів господарювання. Після процесуальних заходів автомобілі будуть повернуті власникам», — розповів Клименко.

УНН За матеріалами:

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