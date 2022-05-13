В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених — Finance.ua

В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених

Вчора 13:33 — Казна та Політика

В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених

Після війни в Україні може бути запроваджена універсальна соціальна допомога, яка гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, в першу чергу непрацездатним людям.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики

Як зазначається, одним із напрямків трансформацій сфери соціального захисту, направлених на післявоєнне відновлення України, може стати впровадження універсальної соціальної допомоги, яка залежатиме від рівня доходів та складу домогосподарства, і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, в першу чергу непрацездатним людям.

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«Її пропонується впровадити на заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадком радянських підходів. Універсальна соціальна допомога забезпечить максимальну адресність, її буде легко адмініструвати, цифровізувати, проводити її верифікацію», — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики запропонували міжнародним експертам з USAID долучитися до розробки механізму її впровадження.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни — консультативно-дорадчий орган, основними завданнями якого є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди

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