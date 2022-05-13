В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених

Вчора 13:33Казна та Політика
804
В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпеченихВ Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених
Після війни в Україні може бути запроваджена універсальна соціальна допомога, яка гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, в першу чергу непрацездатним людям.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Як зазначається, одним із напрямків трансформацій сфери соціального захисту, направлених на післявоєнне відновлення України, може стати впровадження універсальної соціальної допомоги, яка залежатиме від рівня доходів та складу домогосподарства, і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, в першу чергу непрацездатним людям.
Читайте також
«Її пропонується впровадити на заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадком радянських підходів. Універсальна соціальна допомога забезпечить максимальну адресність, її буде легко адмініструвати, цифровізувати, проводити її верифікацію», — йдеться у повідомленні.
У Мінсоцполітики запропонували міжнародним експертам з USAID долучитися до розробки механізму її впровадження.

Довідка Finance.ua:

  • президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни — консультативно-дорадчий орган, основними завданнями якого є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.