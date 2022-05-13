В Україні можуть запровадити універсальну соцдопомогу для малозабезпечених — Finance.ua

Як зазначається, одним із напрямків трансформацій сфери соціального захисту, направлених на післявоєнне відновлення України, може стати впровадження універсальної соціальної допомоги, яка залежатиме від рівня доходів та складу домогосподарства, і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, в першу чергу непрацездатним людям.
«Її пропонується впровадити на заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадком радянських підходів. Універсальна соціальна допомога забезпечить максимальну адресність, її буде легко адмініструвати, цифровізувати, проводити її верифікацію», — йдеться у повідомленні.
У Мінсоцполітики запропонували міжнародним експертам з USAID долучитися до розробки механізму її впровадження.
Довідка Finance.ua:
президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни — консультативно-дорадчий орган, основними завданнями якого є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди
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