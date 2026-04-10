В Україні можуть запровадити податок на електромобілі: що кажуть експерти

Народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Камельчук в ефірі Ранок. Live розповів, що Верховна Рада розглядає можливість запровадження окремого податку для власників електромобілів.

За його словами, кількість електрокарів в Україні стрімко зросла — з приблизно 20 тисяч до близько 300 тисяч авто. Водночас власники електромобілів фактично не сплачують ті податки, які включені у вартість бензину чи дизельного пального. Саме тому, за словами депутата, у майбутньому може з’явитися окремий механізм оподаткування для таких транспортних засобів.

Експерти Інституту досліджень авторинку кажуть , що законодавчі ініціативи щодо запровадження додаткових зборів для власників електромобілів з метою наповнення Дорожнього фонду викликають фахову дискусію. Аргументація про «справедливий внесок» супроводжується низкою економічних і стратегічних ризиків, які можуть нівелювати очікуваний фіскальний ефект.

Ризик втрати конкурентності сегмента

У 2026 році вартість енергоносіїв в Україні суттєво зросла: дизельне пальне — до 90 грн/л, бензин А-95 — до 73 грн/л. Водночас тарифи на публічних електрозарядних станціях досягли 26−30 грн/кВт·год.

Математичний аналіз вартості експлуатації (100 км пробігу) демонструє небезпечну тенденцію:

бензинове авто — близько 584 грн;

дизельне авто — близько 630 грн;

електромобіль на публічній зарядці — 520−600 грн.

Запровадження додаткового збору може призвести до того, що експлуатація електромобіля стане дорожчою за бензинові аналоги. Це створює ризик звуження ринку, особливо для мешканців багатоквартирних будинків без доступу до домашньої зарядки.

Світова практика

З 1 січня 2026 року в Україні вже відновлено 20% ПДВ на імпорт електромобілів, що збільшує податкове навантаження на покупців.

Водночас провідні економіки застосовують стимулюючі механізми:

Німеччина відновила субсидії для домогосподарств і податкові пільги для бізнесу;

США в межах програми Inflation Reduction Act надають податковий кредит до $7 500;

Франція пропонує «соціальний лізинг» від €100 на місяць і екологічні бонуси до €7 000;

Норвегія зберігає пільги на оплату доріг і користування інфраструктурою;

Китай поєднує субсидії та регуляторні стимули для покупців.

Світова практика свідчить, що додаткові податки для електромобілів запроваджуються переважно після досягнення частки 15−20% автопарку. В Україні цей показник становить близько 3%.

Вплив на оновлення автопарку

Середній вік легкового автопарку України залишається одним із найвищих у Європі — понад 16 років. Електромобілі сьогодні є основним драйвером його омолодження: середній вік EV в Україні становить близько 5 років.

Запровадження нових бар’єрів для переходу на електротягу неминуче призведе до:

збереження в експлуатації застарілих автомобілів із низьким рівнем пасивної та активної безпеки;

збільшення витрат держави на подолання наслідків ДТП, оскільки сучасні EV зазвичай оснащені передовими системами допомоги водієві (ADAS).

Енергетичний фактор

У 2026 році залежність від імпортованих нафтопродуктів залишається критичним фактором. Кожен літр пального за 73−90 грн — це валютні кошти, що вимиваються з економіки країни.

Електроенергія, незважаючи на складний стан генерації, є продуктом внутрішнього виробництва. Перехід на внутрішній енергоресурс — це шлях до зменшення дефіциту платіжного балансу. Оподаткування цього переходу суперечить загальнодержавній стратегії енергетичної незалежності.

«Друге життя» батарей

Аргументи про екологічну шкоду від старих акумуляторів у 2026 році не підкріплюються практикою. В Україні сформувався потужний ринок вторинного використання комірок EV для потреб військових (дрони), енергетичних систем (СЕС) та побутових накопичувачів (ДБЖ). Жоден інший компонент автомобілів з ДВЗ не має такого високого коефіцієнта корисної утилізації після завершення терміну експлуатації транспортного засобу.

Фіскальна ефективність і адміністрування

Запровадження окремого дорожнього збору для електромобілів на етапі, коли їхня частка в парку становить близько 3%, створює низку фіскальних викликів:

обмежений обсяг потенційних надходжень;

значні адміністративні витрати;

висока еластичність попиту до додаткового податкового навантаження — навіть невеликий додатковий податок може спричинити різке падіння продажів EV;

ризики для стабільності податкової політики — різка зміна правил без перехідного періоду підриває довіру до будь-яких майбутніх стимулів чи реформ;

невідповідність принципу оподаткування за фактичним впливом на інфраструктуру.

Висновок

Станом на 1 квартал 2026 року електромобілі становлять лише близько 3% (250 тис. від ~8 млн ТЗ) українського автопарку. Запровадження додаткового податку на цьому етапі не забезпечить відчутних надходжень до Дорожнього фонду, але створить ризики деградації всього сегмента: імпорту, сервісу, зарядної інфраструктури та ринку вторинних батарей. Водночас таке рішення є поспішним у ширшому контексті транспортної політики.

Більш ефективним і стратегічно виваженим шляхом є комплексне переформатування системи, яке включає:

нову модель наповнення Дорожнього фонду, що не залежить від коливань цін на пальне та враховує реальне користування дорогами;

екологічний податок, диференційований за віком, екологічним класом, масою та рівнем шкідливих викидів — відповідно до принципу «забруднювач платить»;

якісний, некорумпований технічний огляд, який реально зменшує аварійність і стимулює оновлення автопарку;

стабільність і передбачуваність податкових правил, необхідних для інвесторів у транспортну та енергетичну інфраструктуру.

Інститут досліджень авторинку

