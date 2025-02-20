В Україні можуть ввести додаткові перевірки для водіїв старше 65 років — Finance.ua

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В Україні можуть ввести додаткові перевірки для водіїв старше 65 років

Технології&Авто
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В Україні можуть ввести додаткові перевірки для водіїв старше 65 років
В Україні можуть ввести додаткові перевірки для водіїв старше 65 років
Верховна Рада розглядає законопроєкт № 8082, який пропонує нові обмеження та додаткові перевірки для водіїв після 65 років.
Згідно з цим документом, водії, які досягли цього віку, повинні будуть проходити додаткові перевірки для оцінки когнітивних функцій.
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Це дозволить визначити, чи здатні вони безпечно керувати транспортним засобом. Такі тести включатимуть перевірку розумових і психофізіологічних здібностей, що необхідно для забезпечення безпеки на дорозі.
За умовами законопроєкту, водії старше 70 років будуть проходити перевірки ще частіше, а для тих, хто досягнув 75 років, перевірки проводитимуться щорічно. Крім того, водійські права потрібно буде оновлювати щороку після досягнення цих вікових меж.
Законопроєкт № 8082 є частиною євроінтеграційних змін, і, хоча в Україні поки не називають конкретних термінів ухвалення, експерти вважають, що документ має великі шанси на прийняття. Це один із важливих кроків для покращення безпеки на дорогах та підвищення стандартів водійської кваліфікації в Україні.
На сьогодні в Україні діють такі вікові обмеження для водійських посвідчень: їх можна отримати з 16 років для керування мопедами і мотоциклами, з 18 років для легкових автомобілів (категорія B), а з 21 року — для вантажного та спеціального транспорту. Якщо новий закон набуде чинності, літнім водіям доведеться значно частіше підтверджувати свою здатність безпечно керувати автомобілем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водійське посвідчення видається на 30 років, але існують терміни для його заміни. Багато водіїв не враховують, що в деяких випадках необхідно терміново замінити документ, щоб уникнути штрафів і інших наслідків.
За матеріалами:
ТСН
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