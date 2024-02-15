В Україні можуть постраждати польські товари, якщо в Польщі знищуватимуть українські вантажі — Finance.ua

В Україні можуть постраждати польські товари, якщо в Польщі знищуватимуть українські вантажі Сьогодні 13:39 — Казна та Політика

В Україні можуть постраждати польські товари, якщо в Польщі знищуватимуть українські вантажі

В Україні можуть знищувати польські товари в супермаркетах чи фури з польським сиром у відповідь на знищення українських вантажів.

Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник Тарас Качка на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Єдине, що тепер може врятувати — зняти всі блокади і гарантувати безпеку українським вантажам в Польщі. Інакше завтра Меклер і його банда почнуть вбивати українців за те, що вони українці. Нажаль це не спекуляція. Брак реакції з боку польських влад на знищені вантажі призведе до сильнішої ксенофобії та політичного насильства… Ми на роздоріжжі - або боятися насильства, яке руйнує вже не польсько-українську торгівлю, а Люблінський трикутник, бо знищили зерно яке прямували до Литви. Або нарешті схаменутися і говорити як дорослі. І якщо байдужість до насильства над українськими товарами в Польщі збережеться, то я не здивуюсь знищеним фурам з польським сиром чи просто знищеним польським товарам на полицях українських супермаркетів», — написав він.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви;

мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. «Українці буквально поливають кров’ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба», — заявив Садовий.

Українські Новини За матеріалами:

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