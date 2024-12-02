В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для транспорту — Finance.ua

В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для транспорту Сьогодні 19:33

В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для деяких транспортних засобів.

Про це повідомляє Укравтопром.

Депутати ініціювали відстрочення впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для вантажних авто та автобусів.

Відповідний законопроєкт № 12 267 вже зареєстровано у Верховній Раді.

За діючим законодавством з 1 січня 2025 року нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, що подаються на першу реєстрацію в Україні мають відповідати нормам «Євро-6».

«Якщо нардепи підтримають цей проєкт закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для транспортних засобів за кодами УКТЗКД 8701 20, 8702, 8704, 8705, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 01.01.2027», — йдеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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