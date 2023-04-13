В Україні може подорожчати автогаз — Finance.ua
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В Україні може подорожчати автогаз

Технології&Авто
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Тенденція скорочення імпорту скрапленого газу в Україну збереглася і в квітні. У першій декаді місяця вітчизняні компанії розмитнили 16,7 тис. т продукту, що на 7% менше, ніж за той же період у березні.
За словами експертів, низький попит на скраплений газ на внутрішньому ринку й неможливість купувати газ неросійського походження за конкурентними цінами призвели до значного скорочення або повного припинення імпорту кількома великими компаніями. Так, з кінця лютого нових угод із придбання імпортного скрапленого газу не укладає GT Group, один із найбільших імпортерів у 2022 році.
«Залізничні логістичні послуги як євро, так і широкою колією наразі не затребувані, бо потік скрапленого газу неросійського походження в Україну практично зупинено. Перебудовуємо транспортну логістику на більш прогнозовані європейські напрямки», — коментує ситуацію з закупівлями імпортного газу керівник групи GT Владислав Колодяжний.
Нагадаємо, автомобільний газ останнім часом лише дешевшав.
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За матеріалами:
MMR
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