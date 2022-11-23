В Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій – Укренерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій – Укренерго

Енергетика
76
В Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій – Укренерго
В Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій – Укренерго
Через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.
Про це під час брифінгу повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький.
«У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових та гідроелектростанцій. Для того щоб ви розуміли масштаб цих атак, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів», — розповів Кудрицький.
Читайте також
За його словами, також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго.
«Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало, при цьому на деякі підстанції по декілька разів — по три, по п’ять й навіть по вісім разів», — сказав Кудрицький.
Він зазначив, що масштаб руйнувань колосальний, й після кожної масованої ракетної атаки потрібний певний час для того, щоб заживити більшість споживачів та відновити можливість постачати електроенергію через українську енергомережу.
За словами Кудрицького, потрібно до трьох днів, щоб графіки аварійних відключень змінилися на планові.
Нагадаємо, СЕО постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ймовірно, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.