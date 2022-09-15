В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі

Казна та Політика
702
В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.
Про це в ході прес-конференції заявив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, скорочення плануються не тільки в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів і виконавчої влади.
«На сьогоднішній день ми такою перманентною роботою своєю скоротили близько 8 тисяч чиновників. Попереду у нас ще кілька десятків тисяч скорочених вакансій і чиновників», — розповів прем’єр.
Шмигаль підкреслив, що таке скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.
Читайте також
«Це велика сума. Для мирного часу дуже великий обсяг, для воєнного часу, повірте, це полегшить державу», — зазначив прем’єр.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.