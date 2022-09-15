В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі — Finance.ua

В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі Вчора 09:47 — Казна та Політика

В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі

Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.

Про це в ході прес-конференції заявив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, скорочення плануються не тільки в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів і виконавчої влади.

«На сьогоднішній день ми такою перманентною роботою своєю скоротили близько 8 тисяч чиновників. Попереду у нас ще кілька десятків тисяч скорочених вакансій і чиновників», — розповів прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що таке скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.

«Це велика сума. Для мирного часу дуже великий обсяг, для воєнного часу, повірте, це полегшить державу», — зазначив прем’єр.

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