У Мінекології пояснили, за який час відновляться екосистеми річок Сейм та Десна — Finance.ua
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У Мінекології пояснили, за який час відновляться екосистеми річок Сейм та Десна

Казна та Політика
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Зараз у річці Сейм мор риби не фіксується. У Десні забруднення пройшло 242 км та сповільнилося, фіксується точково та має неоднорідний характер. На Чернігівщині працюють три аераційні установки.
Встановлюються додаткові системи аерації в Київській області, повідомили в Міністерстві захисту довкілля.
«За допомогою супутникових знімків було оцінено обсяг забрудненої води, яка потрапила у річку Сейм із цукрового заводу в Курської області — це майже 5600 тонн. Екосистеми річок Сейм та Десна можуть відновитися за 2−3 роки»,
заявив директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв.

За прогнозами Укргідрометцентру, забруднена вода може досягнути Київщини 14−16 вересня.
«У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологію посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи», — наголосив Генеральний директор ПрАТ «Київводоканал» Олег Лисюк.
Наразі вода у столиці відповідає всім нормам, про це повідомляє головний санітарний лікар Києва, керівник Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.
Київ моніторить стан води в річках після забруднення, спричиненого росіянами в річці Сейм. Місто щодня проводить аналізи. Збитки довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна перевищують 405 мільйонів гривень.
Також нагадаємо, що у російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув нечистоти у річку Сейм, що спричинило забруднення води органічними речовинами. Станом на 11 вересня, забруднення річки Десна просунулось до села Ладинка Чернігівської області, і найгірші результати проб води фіксуються в Чернігові.
За матеріалами:
ua.news
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