В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів — Finance.ua

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В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів

Вчора 15:17Фінтех і Картки
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В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналівВ Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів
​​Українцям тепер можуть не видавати чеки із POS-терміналів, які фіксують оплату карткою. Йдеться саме про чеки терміналів, а не про касові чеки.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«На жаль, в умовах війни логістичні зв’язки порушилися, тож зараз банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків POS-терміналами», — пояснили в Нацбанку.
Як зазначається, Національний банк передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал.
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«Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала», — додає регулятор.
Це означає, що навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами: Finance.ua
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