В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів — Finance.ua

В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів

Вчора 15:17 — Фінтех і Картки

В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів

​​Українцям тепер можуть не видавати чеки із POS-терміналів, які фіксують оплату карткою. Йдеться саме про чеки терміналів, а не про касові чеки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«На жаль, в умовах війни логістичні зв’язки порушилися, тож зараз банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків POS-терміналами», — пояснили в Нацбанку.

Як зазначається, Національний банк передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал.

«Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала», — додає регулятор.

Це означає, що навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.