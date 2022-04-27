В Україні дозволили не видавати чеки з POS-терміналів — Finance.ua

«Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала», — додає регулятор.
Це означає, що навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій.
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