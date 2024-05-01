В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях — Finance.ua

В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях Сьогодні 14:37 — Енергетика

В середу, 1 травня, діють обмеження у двох областях — Харківській та Дніпропетровській.

Про це повідомляє Міненерго

«Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі», — йдеться у повідомленні.

Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Довідка Finance.ua:

як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення докінця травня;

«Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа», — зазначив прем'єр-міністр.

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