В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях — Finance.ua
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В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях

Енергетика
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В середу, 1 травня, діють обмеження у двох областях — Харківській та Дніпропетровській.
Про це повідомляє Міненерго.
«Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі», — йдеться у повідомленні.
Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення докінця травня;
  • «Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа», — зазначив прем'єр-міністр.

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За матеріалами:
Finance.ua
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