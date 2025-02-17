В Україні дешевшають імпортні помідори через стриманий попит — Finance.ua

В Україні дешевшають імпортні помідори через стриманий попит Сьогодні 07:31 — Особисті фінанси

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори виробництва Туреччини через слабку зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

Про це повідомляє проект EastFruit , передає Укрінформ.

«Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75−90 грн/кг ($1,79−2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий», — йдеться у повідомленні.

До того ж, на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною.

Аналітики зауважили, що впродовж тижня постачання томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надмірною. Через низькі темпи збуту більшість гуртових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів і набували нових партій у міру реалізації наявних запасів.

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