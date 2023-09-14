В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому — Finance.ua

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В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому

Особисті фінанси
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В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому
В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому
Зарплату чиновникам та державним службовцям в Україні будуть нараховувати за новим принципом. В уряді очікують, що нововведення запрацюють у 2024 році.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що Міністерство фінансів та Уряд ухвалили рішення про введення з 2024 року нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.
За його словами, у бюджеті-2024 закладено видатки на запровадження нової моделі оплати праці державних службовців. Нова система створена на основі грейдів, мінімальний розмір якого буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (6700 гривень).
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Зарплата держслужбовців та чиновників буде залежати від посадового окладу, а не від премій, як це передбачено зараз.
«Це дозволить підвищити ефективність діяльності державних службовців та запровадити прозорі та справедливі умови оплати їх праці», — наголосив Єрмоличев.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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