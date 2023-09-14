В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому — Finance.ua

В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому

Зарплату чиновникам та державним службовцям в Україні будуть нараховувати за новим принципом. В уряді очікують, що нововведення запрацюють у 2024 році.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що Міністерство фінансів та Уряд ухвалили рішення про введення з 2024 року нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

За його словами, у бюджеті-2024 закладено видатки на запровадження нової моделі оплати праці державних службовців. Нова система створена на основі грейдів, мінімальний розмір якого буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (6700 гривень).

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Зарплата держслужбовців та чиновників буде залежати від посадового окладу, а не від премій, як це передбачено зараз.

«Це дозволить підвищити ефективність діяльності державних службовців та запровадити прозорі та справедливі умови оплати їх праці», — наголосив Єрмоличев.

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