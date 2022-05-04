В Україні частково запустили ринок нерухомості: які обмеження щодо іпотеки, купівлі майна та правах спадщини під час війни — Finance.ua

В Україні частково запустили ринок нерухомості: які обмеження щодо іпотеки, купівлі майна та правах спадщини під час війни

Вчора 14:00 — Нерухомість

В Україні частково запустили ринок нерухомості: які обмеження щодо іпотеки, купівлі майна та правах спадщини під час війни, freepik.com

Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості у більшості регіонах України. Проте із застереженнями, ухваленими в умовах воєнного стану.

Про це сказано в статті The Page.

З початком широкомасштабної збройної агресії рф проти України заради захисту даних була зупинена робота реєстрів, держателем яких є Мін’юст України.

Нещодавно доступ до частини реєстрів був відновлений, а також визначені особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних та держреєстрів в умовах воєнного стану. Втім, доступ до частини реєстрів відновили лише на певній частині території, виокремивши регіони, де тривають воєнні дії.

Ринок нерухомості в умовах війни: які ризики та обмеження

Окрім відкриття реєстрів, уряд також визначив особливості нотаріальної діяльності і функціонування держреєстрів в умовах війни, що визначило особливості роботи ринку під час війни.

Як повідомив Мін’юст, у постанові уряду, по-перше, врегульовані ключові питання щодо допуску нотаріусів, які мають пройти внутрішню перевірку Нотаріальної палатита Мінюсту, а також ніколи не притягувалися до будь-якої дисциплінарної відповідальності, які сумлінно і в мирний час виконували свої обов’язки, які делеговані державою.

За словами народного депутата та члена комітету Верховної Ради з правової політики Ігора Фріса, ризикові дії під час війни пов’язані зі складністю ідентифікації загиблих.

«Ризикові дії пов’язані, наприклад з тим, що важко проходить ідентифікація загиблих. І реєстр актів цивільного стану, де реєструються смерті, оновлюється не так швидко, як би нам хотілось. Враховуючи це, заборонили посвідчувати правочини відчуження нерухомості на підставі довіреності. Бо не можемо пересвідчитись, чи людина яка давала довіреність, є живою», — пояснив депутат.

Ще одним з запобіжників проти ризикових правочинів Ігор Фріс вважає продовження строків прийняття спадщини. Адже не кожна людина може протягом 6 місяців звернутися до нотаріуса і подати заяву. Враховуючи це, зупинено і право одержання свідоцтва про право на спадщину.

За словами адвоката Тетяни Козаченко, одним з найважливіших прийнятих запобіжників на ринку є заборона забирати майно громадян у час війни на підставі відповідних реєстраційних дій, таких як задоволення вимог іпотекодержателя, коли банки у безспірному порядку забирали нерухомість.

«Виключено реєстр, який дає можливість через нотаріусів робити виконавчі написи щодо стягнення майна. Усе, що стосується стягнення заборговуваності і реалізації питань іпотеки на сьогоднішній момент зупинено, виключено. Такої функції під час воєнного стану не буде», — пояснила адвокат.

Ключові відмінності роботи ринку від мирного часу:

операції з майном у цей час відбуваються не у всіх регіонах,

дозвіл на правочини з майном матимуть лише нотаріуси, затверджені списком Мінюсту,

куплені квартири не можна продавати протягом місяця після набуття прав,

заборона посвідчувати правочини відчуження нерухомості на підставі довіреності,

заборона вилучати майно під іпотечним кредитом,

продовження строків прийняття спадщини.

Перелік районів та областей без доступу до держреєстрів: операції з майном заборонені

Нещодавно Кабмін також визначив список адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст України, в умовах воєнного стану:

Донецька область;

Запорізька область:

Бердянський район;

Василівський район;

Мелітопольський район;

Пологівський район;

Луганська область;

Миколаївська область:

Баштанський район;

Вознесенський район (крім смт Доманівка, Братське, міста Южноукраїнськ);

Миколаївський район (крім міста Миколаїв);

Харківська область:

Богодухівський район (крім міст Валки, Богодухів, смт Краснокутськ);

Ізюмський район;

Куп’янський район;

Харківський район (крім міста Мерефа, смт Нова Водолага, міста Харків);

Чугуївський район (крім міста Зміїв);

Херсонська область;

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

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