В Україні буде налагоджено випуск унікальних військових дронів Valkyrie (відео) — Finance.ua

В Україні буде налагоджено випуск унікальних військових дронів Valkyrie (відео)

Інженери українського стартапу AMW Labs розпочали розробку нової моделі військового дрона.

Про це в інтерв’ю кореспонденту порталу DOU повідомив засновник компанії С. Баранцев.

За його словами, новий дрон отримає назву Valkyrie. За технічними характеристиками його можна порівняти з літальним апаратом Inspire 2 виробництва китайської компанії DJI. Бійці української армії зможуть використати новий дрон не лише для збору розвідданих, а й для атак з повітря.

Стартап AMW Labs був заснований Embedded-розробником С. Баранцевим у 2019 році. Спочатку він спеціалізувався на проектуванні малогабаритних ракет. Перед початком повномасштабних військових дій стартап Баранцева уклав угоду про співпрацю з «Аеророзвідкою». Згодом компанія запустила проект з виробництва дронів U-Eye.

Баранцев зазначив, що вартість дрона DJI Inspire 2 становить 3500 USD. Безпілотник Valkyrie коштуватиме 3 000 USD. Новий БПЛА зможе віддалятися від оператора на відстань до 15 кілометрів. Заявлена автономність Valkyrie дорівнює 32 хвилини. Таким чином, він здатний перебувати в повітрі на 5 хвилин довше за Inspire 2. Стартап планує випускати безпілотник у двох модифікаціях. Перша модифікація буде призначена для розвідки. Другу модифікацію дрона ЗСУ зможуть використати для бомбардувань супротивника гранатометними боєприпасами ВОГ-25.

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