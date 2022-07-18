В Україні бракує бензовозів, щоб розвозити пальне — Finance.ua
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В Україні бракує бензовозів, щоб розвозити пальне

Технології&Авто
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Сьогодні по Україні розвозити пальне майже нікому. Про це в ефірі Українського радіо повідомив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
За його словами, така ситуація дуже небезпечна, якщо брати східні та південні регіони, бо що таке бензовоз: одна куля ― і вогняний клубок. Крім того, треба мати відповідних водіїв із дозвільними документами.
«Ситуація дуже напружена. Жодна нафтобаза, яка ще вціліла, не годна приймати нафтопродукти, тому що вони розуміють: як тільки наповнять бензовози на базі, може прилетіти. Ми бачимо, що жодне місто в Україні не захищено від ракетного удару», — зазначає Косянчук.
Також експерт розповів про подальший процес ціноутворення на ринку пального.
«Коли було дуже мало нафтопродуктів, то й ціна була захмарна ― 70 грн і навіть більше. А коли ринок почали наповнювати, ціни пішли вниз. На сьогодні, якщо ми бачимо 57-58 грн на дизель у провідних наших операторів, то по 42 грн вже пропонують на дрібному гурті», — каже він.

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За матеріалами:
MMR
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