В Україні бракує бензовозів, щоб розвозити пальне — Finance.ua

В Україні бракує бензовозів, щоб розвозити пальне Вчора 21:31 — Технології&Авто

Сьогодні по Україні розвозити пальне майже нікому. Про це в ефірі Українського радіо повідомив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

За його словами, така ситуація дуже небезпечна, якщо брати східні та південні регіони, бо що таке бензовоз: одна куля ― і вогняний клубок. Крім того, треба мати відповідних водіїв із дозвільними документами.

«Ситуація дуже напружена. Жодна нафтобаза, яка ще вціліла, не годна приймати нафтопродукти, тому що вони розуміють: як тільки наповнять бензовози на базі, може прилетіти. Ми бачимо, що жодне місто в Україні не захищено від ракетного удару», — зазначає Косянчук.

Також експерт розповів про подальший процес ціноутворення на ринку пального.

«Коли було дуже мало нафтопродуктів, то й ціна була захмарна ― 70 грн і навіть більше. А коли ринок почали наповнювати, ціни пішли вниз. На сьогодні, якщо ми бачимо 57-58 грн на дизель у провідних наших операторів, то по 42 грн вже пропонують на дрібному гурті», — каже він.

MMR За матеріалами:

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