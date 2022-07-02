В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень — Finance.ua
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В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень

Кримінал
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В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень
В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень
Правоохоронці арештували майно російських корпорацій на суму близько 4,5 млрд гривень.
Про це повідомляє Національна поліція.
«У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України», — сказано в повідомленні.
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Наразі накладено арешт на майно та корпоративні права дев’яти українських підприємств, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Фірми належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС».
Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) ККУ, розслідування триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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