В Україні арештували вже 31 млрд грн російського майна з початку повномасштабної війни — Finance.ua

В Україні арештували вже 31 млрд грн російського майна з початку повномасштабної війни Вчора 17:33 — Казна та Політика

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало арешт майна громадян рф на суму близько 31 млрд грн. Йдеться про майно росіян, які здійснили правопорушення в економічній сфері на території нашої держави.

Про це повідомив директор БЕБ Вадим Мельник в етері національного телемарафону.

«У фокусі посиленої уваги БЕБ — підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів. Зараз йдеться про 31 млрд грн — це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях. Сподіваюся, що незабаром, за рішеннями суду, ці кошти та активи почнуть працювати лише на користь України», — наголосив Вадим Мельник.

Нагадаємо, цього тижня співробітники БЕБ за процесуального керівництва ОГП викрили росіянина, який приховав дохід від надання в оренду комерційної нерухомості в одній з областей нашої держави. Бюджет України від його діяльності недоотримав майже 19 млн грн.

Зараз суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та нерухомість цієї особи. Орієнтовна вартість арештованого майна становить близько 1,3 млрд грн.

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